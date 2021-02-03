В 22 туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома не оставил шансов Саутгемптону, победив его со счетом 9:0.

Источник: 24 канал

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 9:0

Голы: Ван Биссака, 18 Решфорд, 25 Беднарек, 34 (авт.), Кавани, 39, Марсьяль, 69, 90, Мактоминей, 71, Бруну Фернандеш, 87 (пен.), Джеймс, 90+3

Удаление: Янкевиц 2, Беднарек, 87

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На второй минуте встречи полузащитник Саутгемптона Александр Янкевиц в центре поля прямой ногой въехал в колено Скотту Мактоминаю и немедленно получил за этот фол красную карточку. Также удаление на 86 минуте получил другой игрок Саутгемптона.

Дубль оформил Марсьяль, также забивали Ван Биссака, Решфорд, Кавани, Мактоминей, Фернандес, Джеймс и автогол Беднарека.

Интересно. Манчестер Юнайтед повторил рекорд самой крупной победы в истории АПЛ. С таким же счетом 9:0 в 2019 году Лестер переиграл Саутгемптон, а в 1995 году тот же Манчестер Юнайтед забил 9 мячей Ипсвичу.

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: видеообзор