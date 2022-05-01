Выйдут на хорватский газон ради Украины

Очередной благотворительный поединок донецкий клуб сыграет в Хорватии. Начало матча в 16:00. Просмотреть прямую трансляцию встречи можно не выходя из сайта 24 канала.

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Для Шахтера эта игра станет уже пятой в рамках турне в поддержку Украины. До этого "горняки" одержали две победы (над Лехией и Антальяспором) и потерпели два поражения (от Олимпиакоса и Фенербахче).

За три поединка донецкая команда собрала для украинского народа уже 10,7 миллионов гривен.

Отметим, что перед всеми матчами Шахтер проводит трогательные акции. Футболисты выходят в символических футболках, напоминающих о войне в Украине, а на трибунах размещены игрушки, показывающие, сколько детей погибло от рук оккупантов.

Шахтер – Хайдук: онлайн-трансляция матча