Задержали рейс, сломался автобус, застряли в пути: как Львов добирался со сборов из Турции
Футболисты Львова не с первой попытки смогли вернуться домой после турецких сборов. Команду ожидало немало неприятностей.
Источник:Meta-ratings.com.ua
Вылететь из Турции во Львов команда должна была еще в воскресенье, 7 февраля. Но из-за непогоды в Украине, львовский аэропорт отменил несколько рейсов. В том числе и из Стамбула.
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При этом если часть рейсов отменили, то были и такие, которые перенесли на другой день. Однако не рейс игроков Львова.
Поэтому команда была вынуждена остаться на ночь в Стамбуле. И после этого возвращаться уже не во Львов, а в Киев.
На этом неприятности у команды не закончились. Уже в столице Украины поломался клубный автобус, который должен был забрать футболистов. Поэтому в срочном порядке пришлось искать ему замену. И когда ее уже нашли, то новый автобус застрял в пробках.
Несмотря на такие задержки в возврате, тренерскому штабу теперь надо внести изменения в подготовке команды к первому матчу после зимнего перерыва. В субботу, 13 февраля, Львов на выезде сыграет против Миная.
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