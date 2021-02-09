Клуб УПЛ Львів з великими труднощами дістався до рідного міста з Туреччини, де команда проводила збори.

Львів'яни вилетіли з Туреччини, але до Львова не змогли приземлиться через снігопад. Прийняти рейс зміг аеропорт в Києві, проте і тут не обійшлося без пригод. Зламався клубний автобус.

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На допомогу прийшов Шахтар. "Гірники" надали свій автобус для потреб львів'ян. Окрім того, донецький клуб надав допомогу у ремонті автобусу ФК Львів. У підсумку, футболісти передостанньої команди УПЛ дісталися додому ввечері, 8 лютого.

"Увесь колектив ФК Львів щиро дякує ФК Шахтар за сприяння у важкій ситуації, що склалася. Український футбол насправді повинен бути разом. Успіхів усім нам!" – йдеться у повідомленні на офіційному сайті львів'ян.