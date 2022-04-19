Шахтер сойдется с Фенербахче, чтобы собрать средства для Украины: онлайн-трансляция

Во вторник, 19 апреля. донецкий Шахтер сыграет благотворительный матч против Фенербахче Поединок "горняков" под эгидой "Football for Peace" можно просмотреть не покидая сайт 24 канала.

Третий матч в поддержку Украины

Благотворительное турне Shakhtar Global Tour for Peace продолжается. 19 апреля в 17:00 подопечные Роберто Де Дзерби сыграют против турецкого Фенербахче, сообщает 24 канал.

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Встреча состоится в Турции.

На футбольное поле футболисты Шахтера выйдут в специальных футболках со фотографией 4-летней Алисы. Девочка продолжает оставаться в Мариуполе, которое уже почти уничтожили кафиры. С первых дней войны Алиса живет в подвале "Азовстали", пока мама, военный медик, спасает жизнь украинских защитников.

Для "горняков" этот матч станет уже третьим в благотворительном турне. В первой игре дончане минимально проиграли греческому Олимпиакосу (1:0).

В Польше расписали мировую с Легией 2:2. Но был забит в поединке еще один мяч. Символический гол "горняков" забил 12-летний Дмитрий Кеда, сумевший выбраться из Мариуполя (2:3).

Фенербахче – Шахтер: онлайн-трансляция матча