Шахтер сменит стадион для проведения домашних матчей в еврокубках

Донецкий Шахтер продолжает борьбу на одном футбольном фронте – в УПЛ. "Горняки" борются за чемпионство и за место в Лиге чемпионов.

В следующем сезоне Шахтер сменит свой дом на домашние матчи в еврокубках. Дончане больше не смогут принимать соперников на стадионе польской Легии в Варшаве.

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Вынужденный переезд

Все потому, что Легия, которая занимает второе место в турнирной таблице, будет участвовать в квалификации Лиги конференций. Свои домашние поединки польский клуб проведет как раз на арене "Стадион Войска Польского", где в текущем сезоне свои еврокубковые матчи проводил Шахтер.

Теперь "горнякам" придется менять локацию на домашние матчи в еврокубках. Новым домом для донецкого клуба может стать 44-тысячный стадион "Polsat Plus Arena Gdańsk" в Гданьске.

Еще в сезоне-2022/2023 Шахтер хотел проводить свои матчи на этой арене, но сторонам не удалось договориться из-за финансовых разногласий.

На этом стадионе своих соперников принимает Лехия, которая вылетела из польского Экстракляса и вообще может переехать после этого на другую арену. Также из польской элиты вылетел Медзь.

Напомним, что Ракув, в составе которого играет украинец Владислав Кочергин, досрочно стал чемпионом Польши. Это первое чемпионство этого клуба.

Украинская гонка лидеров

Шахтер же борется с Днепром-1 и Зарей за чемпионство в УПЛ. Команда Игоря Йовичевича за 25 туров набрала 60 очков и лидирует в турнирной таблице. Превосходство над днепрянами составляет 3 балла, а над Зарей – 5 пунктов. Однако у Днепра-1 еще есть игра в запасе.

Предстоят еще две очные встречи среди лидеров. 24 мая Заря примет Шахтер, а уже через несколько дней 27 мая "горняки" попытаются переиграть Днепр-1.

К концу сезона-2022/2023 в УПЛ осталось сыграть еще 5 туров.

Ранее легендарный тренер Мирон Маркевич оценил шансы Шахтера и Днепра-1 на чемпионство в текущем сезоне Наставник не стал делать поспешных выводов.