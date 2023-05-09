После 25 туров турнирная таблица УПЛ продолжает возглавлять Шахтер. Даже потерянные очки в игре против Александрии, с которой расписали мировую 1:1, не помешали "горнякам" удержать первое место.
К теме Днепр-1 теперь фаворит по борьбе за чемпионство: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 25 тура
Преимущество команды Игоря Йовичевича над вторым Днепром-1 составляет всего 3 балла, а это цена одной победы. Но у днепрян еще есть игра в запасе.
В крайнем туре подопечные Александра Кучера вырвали победу у Черноморца 1:2. Победный гол забил главный нападающий команды и украинского первенства Артем Довбик.
Даже легенда не сделает смелых прогнозов
Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич рассказал, что думает о том, кто станет чемпионом Украины в сезоне-2022/2023. Легендарный наставник не стал выделять один из двух клубов.
У Днепра-1 абсолютно равны шансы с Шахтером стать чемпионами. Думаю, чемпионат выиграет тот, у кого будет больше желания,
– заявил Маркевич.
Однако Днепру-1 еще предстоит удержать хотя бы второе место, на которое претендует Заря. Луганский коллектив уступает днепрянам всего 2 очка. Зато четвертое Динамо имеет в своем активе 50 баллов, а это на 5 пунктов меньше, чем у Зоря.
Вероятно, что борьба за чемпионство будет продолжаться исключительно между Шахтером и Днепром-1.
Интересно, что в 29 туре УПЛ состоится очная встреча этих двух клубов, которая может окончательно определить чемпиона Украины еще за тур до окончания текущего сезона.
С кем сыграют команды в остатке сезона-2022/2023 в УПЛ?
- Шахтер: Ингулец, Верес, Заря, Днепр-1, Ворскла.
- Днепр-1: Александрия, Минай, Колос, Ворскла, Шахтер, Кривбасс.