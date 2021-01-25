Бывший футболист донецкого Шахтера Луис Адриано мог стать игроком киевского Динамо. Бразильский футболист хотел перейти в Динамо.

Источник: Football Hub

Луис Адриано предлагал главному тренеру Динамо Мирче Луческу свои услуги.

Кстати Динамо может подписать бывшую звезду Шахтера: детали трансфера

33-летний бразилец обращался к Луческу в конце 2020 года.

Сейчас Луис Адриано выступает в Бразилии за Палмейрас. В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах.

Его трансферная цена составляет более 3 миллионов долларов, а контракт с Палмейрасом действует до июня 2023-го.

Адриано – культовый футболист Шахтера

Адриано – легендарный футболист в истории Шахтера, за который выступал с 2007 до 2015 года.

За Шахтер бразилец провел 265 матчей, в которых забил 134 гола и отдал 41 результативную передачу. На счету Адриано 6 голов в ворота Динамо.

В 2015 году Шахтер за более 15 миллионов долларов продал Адриано в Милан. В 2017 году Луис как свободный агент стал игроком российского Спартака.

Отметим, что Шахтер и Спартак – принципиальные соперники Динамо.