Легенда Шахтера Луис Адриано предлагал Луческу свой трансфер в Динамо
Бывший футболист донецкого Шахтера Луис Адриано мог стать игроком киевского Динамо. Бразильский футболист хотел перейти в Динамо.
Источник: Football Hub
Луис Адриано предлагал главному тренеру Динамо Мирче Луческу свои услуги.
Кстати Динамо может подписать бывшую звезду Шахтера: детали трансфера
33-летний бразилец обращался к Луческу в конце 2020 года.
Сейчас Луис Адриано выступает в Бразилии за Палмейрас. В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах.
Его трансферная цена составляет более 3 миллионов долларов, а контракт с Палмейрасом действует до июня 2023-го.
Адриано – культовый футболист Шахтера
Адриано – легендарный футболист в истории Шахтера, за который выступал с 2007 до 2015 года.
За Шахтер бразилец провел 265 матчей, в которых забил 134 гола и отдал 41 результативную передачу. На счету Адриано 6 голов в ворота Динамо.
В 2015 году Шахтер за более 15 миллионов долларов продал Адриано в Милан. В 2017 году Луис как свободный агент стал игроком российского Спартака.
Отметим, что Шахтер и Спартак – принципиальные соперники Динамо.
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