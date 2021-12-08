Шахтер упустил победу над Шерифом, пропустив гол на последней минуте матча Лиги чемпионов
Источник:24 канал
Шахтер провел последний матч в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда во вторник, 7 декабря, сыграла вничью с молдавским Шерифом.
Шахтер – Шериф 1:1
Голы: Фернандо, 42 – Николов, 90+3
Для Шахтера и Шерифа этот матч не имел никакого турнирного значения. Ведь "горняки" провалились в этом сезоне и финишируют в группе на последнем месте. Только вопрос престижа и денег.
Поэтому на этот матч Роберто Де Дзерби выпустил в центре полузащиты Судакова и Бондаренко, а на левом фланге обороны – Корниенко. В запасе оказались Матвиенко, а также Жуниор Мораес, восстановившийся от травмы.
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Единый прицельный удар
12 ударов – именно столько раз Шахтер пробил по воротам соперника в первом тайме. Но этим ударом очень не хватало меткости. Дважды "оранжево-черные" попали в каркас ворот.
И лишь в конце первого тайма удалось наконец забить. Кривцов сделал заброс "черпачком" в штрафную. Фернандо принял мяч спиной к воротам, развернулся и пробил по воротам в угол. Этот удар стал единственным в створ ворот для хозяев поля. И первый гол в домашнем матче для Шахтера в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Видео гола Фернандо
Шериф же за первый тайм первые пол часа вообще ничего не сделал. И лишь на 32-й минуте впервые пробил по воротам.
Второй тайм начался с замен – на поле вышли Тете и Мудрик. Шахтер продолжал доминировать. И пропускать случаи.
Расплата и гол на последней минуте
На 86-й минуте Шахтер провел неожиданную замену – вместо голкипера Пятова вышел Шевченко. Причин для такой замены не было.
Арбитр компенсировал три минуты. И когда до финального свистка оставалось 20 секунд, Шериф забил. Николов оказался самым ловким в штрафной и после второй попытки таки отправил мяч в ворота.
Видео гола Николова
Шахтер заканчивает евросезон не победой, а домашней ничьей против Шерифа.