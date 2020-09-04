В то время как многие динамовцы сейчас находятся в расположении своих сборных, первая команда не прекращает готовиться к предстоящим официальным матчам.

"Бело-синие" ежедневно проводят тренировки на клубной базе. А на ближайшую субботу, 5 сентября, запланирован спарринг с "Колосом" из Ковалевки. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

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Следующие матчи "Динамо" и "Колоса"

Ближайший официальный матч "Динамо" состоится в следующую пятницу, 11 сентября. Подопечные Мирчи Луческу в пределах 2-го тура УПЛ будут принимать черниговскую "Десну". Поединок на "Олимпийском" начнется в 19:00.

А уже через несколько дней, 15 сентября, киевляне стартуют в квалификации Лиги чемпионов матчем против голландского АЗ.

В свою очередь, "Колос" 12 сентября сыграет в чемпионате Украины по ПФК "Львов". 17 сентября клуб из Ковалевки дебютирует в Лиге Европы — соперником команды Руслана Костышина во втором квалифай-раунде будет греческий "Арис".

Напомним, в стартовом туре Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Олимпик" (4:1), а "Колос" дал бой, но уступил "Шахтеру" (1:3).