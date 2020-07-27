В воскресенье, 26 июля, донецкий "Шахтер" провел товарищеский поединок с "Полесьем" из Житомира. Команда Луиша Каштру одержала разгромную победу 4:1.

Шахтер – Полесье 4:1

Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка 70, Тете, 80 – Задерецкий, 19

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Встречу не показывали ни на телевидении, ни в интернете. Гости отчаянно сопротивлялись, и даже первыми забили мяч – на 19-й минуте. Однако, до перерыва "Шахтеру", который вышел на игру основным составом, удалось лишь сравнять счет усилиями Майкона на 24-й минуте, информирует официальный сайт "Шахтера".

Только во втором тайме Артем Бондаренко, Евгений Коноплянка и Тете доказали свое преимущество в классе – 4:1.