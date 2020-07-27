"Шахтар" у секретному товариському матчі розгромив "Полісся"
У неділю, 26 липня донецький "Шахтар" провів товариський поєдинок з "Поліссям" з Житомира. Команда Луїша Каштру здобула розгромну перемогу 4:1.
Шахтар – Полісся 4:1
Голи: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка 70, Тете, 80 – Задерецький, 19
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Зустріч не показували ні на телебаченні, ні в інтернеті. Гості відчайдушно чинили опір і навіть першими забили м'яч – на 19-й хвилині. Проте, до перерви "Шахтарю", який вийшов на гру основним складом, вдалося лише зрівняти рахунок зусиллями Майкона на 24-й хвилині, інформує офіційний сайт "Шахтаря".
Лише у другому таймі Артем Бондаренко, Євген Коноплянка та Тете довели свою перевагу в класі – 4:1.
- Другий "товарняк" чемпіон України зіграє 29 липня – з "Вересом". Цей матч розпочнеться на базі "Святошин" о 10:30 і транслюватиметься на клубному каналі.