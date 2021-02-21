В воскресенье, 21 февраля, Ингулец сыграл против Ворсклы в рамках 15 тура УПЛ. Команды не смогли определить более сильного в Полтаве.

Ингулец – Ворскла 2:2

Голы: Бартулович, 22 (п), Ситчинава, 62 – Степанюк, 49, Кулач, 75 (п)

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Фаворитом этого противостояния была полтавская команда, но первыми счет во встрече открыли хозяева. Штатный пенальтист Ингульца Бартулович не промахнулся с 11 метров – 1:0.

На этом хозяева не остановились. Классная передача была выполнена на ход на Козака. Но голкипер Резник был первым на мяче. После розыгрыша углового полтавские футболисты сигнализировали арбитру встречи об игре рукой, но судья указал на исполнение штрафного Ингульцу.

Матч был почти без моментов, большую часть времени мяч держался в центре поля. В конце тайма великолепный момент сравнять счет упустила Ворскла. Кане сделал навесную передачу на голову Кулача, но мяч пролетел мимо стойки.

Еще один момент не смогли реализовать игроки из Полтавы. Цитаишвили потеряли соперники в штрафной, но голкипер был на месте. Первая 45-минутка завершилась при минимальном преимуществе Ингульца – 1:0.

Лучшие моменты первого тайма: видео

Горячая борьба

Быстрый гол удался гостям во втором тайме. Чеснаков сбросил головой мяч на Степанюка, которого ни один игрок Ингульца не прикрывал. "Ворсклянин" без проблем пробил в дальний угол ворот – 1:1.

Видео гола Степанюка

Довольно острый удар удался Ситчинаве, но мяч пролетел мимо владения Ворсклы. Классная контратака удалась Ингульцу. Запорожец роскошную передачу отдал на Ситчинаву, который разобрался с Яворским – 2:1.

Видео, как Ситчинава вывел Ингулец вперед

Команды имели несколько возможностей забить, но не хватало последнего удара.

В середине второго тайма полтавские футболисты получили шанс сравнять счет во второй раз в этом матче. Яворский и Степанюк упали в борьбе в штрафной соперника – арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Кулач и легко развел мяч и вратаря в разные углы ворот – 2:2.

Второй гол Ворсклы: видео

Самоотверженно играли футболисты обеих команд. После гола Ворсклы много борьбы было на футбольном поле. Как ни старались команды, но забить ни одной из них не удалось. В итоге – 2:2 – боевая ничья.