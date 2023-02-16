Неудачное начало второго тайма: Шахтер позволил Ренну сократить счет – видео гола
16 февраля 2023, 21:18Читати новину українською
Французы активизировались после перерыва и смогли отыграть один мяч. Защита "горняков" проспала забегание от Токо Экамби.
Шахтер проводит первый поединок 1/16 финала Лиги Европы. Команда Игоря Йовичевича в номинально домашнем поединке в Варшаве противостоит Ренну, пишет 24 канал.
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Первый тайм остался за дончанами. Криськив открыл счет на 11 минуте, а перед перерывом его удвоил Бондаренко с пенальти.
Впрочем, вторая половина матча началась с пропущенного мяча. Дончане отбились от углового Ренна, но вторым темпом Доку смог точно навесить на Токо Экамби. Камерунец с близкого расстояния расстрелял ворота Трубина.
Видео гола Токо Экамби: