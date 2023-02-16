Шахтар проводить перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда Ігора Йовічевіча у номінально домашньому поєдинку у Варшаві протистоїть Ренну, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Перший тайм залишився за донеччанами. Криськів відкрив рахунок на 11 хвилині, а перед перервою його подвоїв Бондаренко з пенальті.

Втім друга половина матчу почалась з пропущеного м'яча. Донеччани відбились від кутового Ренна, але другим темпом Доку зміг точно навісити на Токо Екамбі. Камерунець з близької відстані розстріляв ворота Трубіна.

Відео голу Токо Екамбі: