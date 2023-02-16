Шахтер проводит первый поединок 1/16 финала Лиги Европы. Команда Игоря Йовичевича в номинально домашнем поединке в Варшаве противостоит Ренну, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Первый тайм остался за дончанами. Криськив открыл счет на 11 минуте, а перед перерывом его удвоил Бондаренко с пенальти.

Впрочем, вторая половина матча началась с пропущенного мяча. Дончане отбились от углового Ренна, но вторым темпом Доку смог точно навесить на Токо Экамби. Камерунец с близкого расстояния расстрелял ворота Трубина.

Видео гола Токо Экамби: