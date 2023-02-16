Трансферная мечта Де Дзерби удвоил счет в матче ЛЕ Шахтер – Ренн: видео гола

Футболисты донецкого Шахтера сумели в конце первого тайма удвоить счет в матче с Ренном. Смотрите гол Бондаренко в ворота Манданды.

Донецкий Шахтер уверенно провел первую половину игры против французского Ренна. "Горняки" сумели дважды отличиться в воротах голкипера "красно-черных", пишет 24 канал.

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Сначала на 11-й минуте поединка Дмитрий Криськив отличным ударом забил свой дебютный гол в еврокубках. А в конце первой 45-минутки подопечные Йовичевича удвоили счет.

На 44-й минуте встречи Чимуанья Угочукву повалил на газон Ефима Коноплю. Арбитр матча без колебаний указал на одиннадцатиметровый. К отметке подошел хавбек Шахтера Артем Бондаренко.

Опытный голкипер Ренна Стив Манданда дотянулся до мяча после удара Бондаренко, но не спас ворота от гола. 2:0 – с таким счетом Шахтер завершил первый тайм матча.

Видео гола Бондаренко

Напомним, что зимой бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби активно интересовался трансфером Артема Бондаренко. Но один из лидеров "горняков" остался в родном клубе.