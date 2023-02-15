Шахтер будет покорять Лигу Европы без Мудрика: смогут ли "горняки" пройти обидчика Динамо

Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому продолжит свой путь во втором по рангу еврокубке. Впрочем, команде Йовичевича не дают много шансов на успех.

Уже 16 февраля украинские клубы возобновят свои выступления в еврокубках. Первым на дистанцию выйдет донецкий Шахтер, который попытается покорить Лигу Европы, пишет 24 канал.

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"Горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, оставшись позади Реала и Лейпцига. Теперь же соперником подопечных Игоря Йовичевича в 1/16 финала ЛЕ станет французский Ренн.

В прошлом сезоне "красно-черные" заняли четвертое место в Лиге 1. Это дало им прямую путевку в группу Лиги Европы, где они стали вторыми в квартете с киевским Динамо, кипрским АЭКом и турецким Фенербахче.

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Букмекеры определились с фаворитом в украинско-французском противостоянии. По их мнению, Ренн является фаворитом дуэли с Шахтером. Проход подопечных Бруно Женезио оценивается в 1,53, тогда как "горняков" - 2,68.

Что же касается первой игры, где дончане будут номинальными хозяевами, то и здесь шансы у французов выше – 2,24 против 3,35 у команды Игоря Йовичевича. Ничья оценивается в 3,50. Также эксперты назвали главных фаворитов на забитый гол:

Амин Гуири (Ренн) – 2,75

Лассина Траоре (Шахтер) – 2,85

Карл Токо-Экамби (Ренн) – 3,00

Жереми Доку (Ренн) – 3,50

Батист Сантамария (Ренн) – 3,55

Бенжамен Бурижо (Ренн) – 3,75

Даниил Сикан (Шахтер) – 4,00

Александр Зубков (Шахтер) – 4,50

Ловро Майер (Ренн) – 4,75

Георгий Судаков (Шахтер) – 5,00

Флавьен Тейт (Ренн) – 5,00

– Артем Бондаренко (Шахтер) – 5,00

История встреч

Ранее Шахтер и Ренн встречались только раз. Это было в сезоне 2005-2006 в Кубке УЕФА, когда в группах команды играли друг с другом только по одному матчу. Тогда встреча команд прошла во Франции и закончилась минимальной победой украинцев благодаря голу Элано.

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В общей сложности Ренн провел еще шесть матчей против украинских клубов в еврокубках. В сезоне 2008-2009 французы обменялись минимальными победами с Таврией в Кубке Интертото и пришли крымский клуб в серии пенальти.

Еще четыре игры "красно-черные" провели против "Динамо" в Лиге Европы. В сезоне 2018-2019 киевляне одержали две победы (2:1, 3:1), но в этом сезоне уже Ренн был дважды сильнее (2:1, 1:0).