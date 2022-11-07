Ренн дважды одолел Динамо, а теперь будет играть с Шахтером: смогут ли "горняки" отомстить за киевлян

Дончане в феврале начнут свой путь в Лиге Европы поединками против Ренна. Букмекеры оценили шансы подопечных Игоря Йовичевича на выход в 1/8 финала турнира.

Шахтер узнал соперника в раунде плей-офф Лиги Европы. Команда Игоря Йовичевича вылетела из Лиги чемпионов, заняв третье место в квартете с Реалом, Лейпцигом и Селтиком.

По теме Шахтер получил соперника в стыковых матчах Лиги Европы: даты матчей

Первым соперником дончан в новом еврокубке станет французский Ренн, пишет 24 канал. "Красно-черные" уже встречались в этом сезоне с Динамо, одержав две победы (2:1, 1:0).

В том квартете французы заняли второе место, оставив позади не только киевлян, но и кипрский АЕК. Впереди оказался Фенербахче, с которым Ренн дважды расписал результативные ничьи (2:2, 3:3).

Прогноз Favbet

Тем самым букмекеры определились с фаворитом дуэли между Шахтером и Ренном. Согласно их котировкам, больше шансов на проход в 1/8 финала имеют именно французы.

Коэффициент на итоговый триумф Ренна составляет 1,55, тогда как на "горняков" - 2,46. Причем даже в первом домашнем матче против французов Шахтер является аутсайдером – 2,83 против 2,46 на "красно-черных".

Читайте также Снова АЕК: Днепр-1 получил соперника в 1/16 финала Лиги конференций

Первый матч команд будет номинально домашним для украинцев и пройдет в Варшаве 16 февраля 2023 года. Начало – в 19:45. В свою очередь ответная игра во Франции назначена на 23 февраля в 22:00.

Как Шахтер и Ренн играли раньше

Шахтер и Ренн уже встречались между собой в Кубке УЕФА, сыграв один поединок на групповой стадии сезона 2005/2006. Тогда в группе было по пять команд, игравших друг с другом по одной игре.

"Горняки" на выезде минимально одолели Ренн благодаря голу Элано с пенальти. В итоге Ренн занял последнее место в группе, проиграв все матчи, а Шахтер вышел в 1/16 финала. Там подопечные Луческу уступили другому французскому клубу – Лиллю (2:3, 0:0).