Шахтар дізнався суперника у раунді плей-офф Ліги Європи. Команда Ігора Йовічевіча вилетіла з Ліги чемпіонів, зайнявши третє місце у квартеті з Реалом, Лейпцигом та Селтіком.

До теми Шахтар отримав суперника в стикових матчах Ліги Європи: дати матчів

Першим суперником донеччан у новому єврокубку стане французький Ренн, пише 24 канал. "Червоно-чорні" вже зустрічались цього сезону з Динамо, здобувши дві перемоги (2:1, 1:0).

У тому квартеті французи зайняли друге місце, залишивши позаду не тільки киян, а ще і кіпрський АЕК. Попереду опинився Фенербахче, з яким Ренн двічі розписав результативні нічиї (2:2, 3:3).

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Тим букмекери визначились із фаворитом дуелі між Шахтарем та Ренном. Згідно з їх котируваннями, більше шансів на прохід в 1/8 фіналу мають саме французи.

Коефіцієнт на підсумковий тріумф Ренна складає 1,55, тоді як на "гірників" – 2,46. При чому навіть у першому домашньому матчі проти французів Шахтар є аутсайдером – 2,83 проти 2,46 на "червоно-чорних".

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Перший матч команд буде номінально домашнім для українців і відбудеться у Варшаві 16 лютого 2023 року. Початок – о 19:45. У свою чергу гра-відповідь у Франції призначена на 23 лютого о 22:00.

Як Шахтар і Ренн грали раніше

Шахтар та Ренн вже зустрічались між собою у Кубку УЄФА, зігравши один поєдинок на груповій стадії сезону 2005/2006. Тоді у групі було по п'ять команд, які грали один з одним по одній грі.

"Гірники" на виїзді мінімально здолали Ренн завдяки голу Елано з пенальті. У підсумку Ренн зайняв останнє місце в групі, програвши усі матчі, а Шахтар вийшов в 1/16 фіналу. Там підопічні Луческу поступились іншому французькому клубу – Ліллю (2:3, 0:0).