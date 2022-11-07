В Лиге Европы с прошлого сезона ввели стыковые матчи на стадии плей-офф. Здесь играют команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы. Они среди сеяных. Их соперниками становятся команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов. Именно к таковым в этом сезоне относится и донецкий Шахтер.

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Во время жеребьевки соперником Шахтера стал французский Ренн. Эта команда была соперником Динамо в группе Лиги Европы.

Шахтер первый матч проведет на домашнем стадионе 16 февраля 2023 года. Ответный матч "горняки" проведут на выезде 23 февраля.

В случае победы Шахтер выйдет в 1/8 финала.