Лунин может сыграть в еще одном матче ЛЧ: Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа

Главный голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа находится на больничном, футболист травмировал спину. В двух матчах вместо него вышел Андрей Лунин.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья голкипера Тибо Куртуа и его возможном возвращении.

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Куртуа может пропустить ответный матч с Шахтером

Наставник "сливочных" сомневается в том, что бельгийский вратарь поедет в Варшаву на ответный матч. Однако он все-таки рассказал, когда Куртуа может вернуться к выступлениям.

Надо подумать, будет ли хорошей идеей взять Куртуа на матч в Варшаву. Думаю, на эль-классико он будет готов,

– рассказал тренер.

"Горняки" будут принимать мадридский клуб 11 октября в Варшаве. А вот игра Реала против Барселоны состоится 16 октября.

Напомним, что Реал одержал минимальную победу в 3 туре Лиги чемпионов против Шахтера.

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