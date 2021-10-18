Шахтер – Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер 19 октября примет Реал в рамках 3-го тура группы Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Шахтер – Реал: где смотреть матч

Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" в Киеве прозвучит в 22:00. Посмотреть интересный матч Шахтер – Реал в Украине можно будет тремя способами.

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посетить главную арену Украины.

на платформе Megogo. Именно они являются официальными трансляторами Лиги чемпионов в Украине. Поэтому онлайн поединок Шахтер-Реал можно будет легально просмотреть именно у них.

у провайдера "Воля". Абоненты этого провайдера могут дополнительно подключить показ матчей Лиги чемпионов.

Перед матчем

Клубы четыре раза играли между собой в рамках Лиги чемпионов. Ни в одном поединке не была расписана мировая. По две победы у Реала и Шахтера.

Последний раз команды выходили на одно поле в декабре 2020 года. В той игре "горняки" одержали сенсационную домашнюю победу 2:0. Следует напомнить, что в том розыгрыше Лиги чемпионов дончане дважды переиграли Реал. Впервые это произошло в Мадриде – 2:3.

После двух сыгранных туров Реал с 3 очками идет вторым. Шахтер с одним баллом замыкает группу "D".