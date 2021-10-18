Шахтар – Реал: де дивитись матч

Стартовий свисток судді на НСК "Олімпійський" у Києві пролунає о 22:00. Переглянути цікавий матч Шахтар – Реал в Україні можна буде трьома способами.

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на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Шахтар – Реал можна буде легально переглянути саме в них.

у провайдера "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.

Перед матчем

Клуби чотири рази грали між собою у рамках Ліги чемпіонів. У жодному поєдинку не була розписана мирова. По дві перемоги у Реала та Шахтаря.

Востаннє команди виходили на одне поле у грудні 2020 року. У тій грі "гірники" здобули сенсаційну домашню звитягу 2:0. Слід нагадати, що у тому розіграші Ліги чемпіонів донеччани двічі переграли Реал. Вперше це сталось у Мадриді – 2:3.

Після двох зіграних турів Реал із 3 очками йде другим. Шахтар із одним балом замикає групу "D".