Шахтер – Реал: кто и когда покажет матч Лиги чемпионов 11 октября

Во вторник, 11 октября, Шахтер проведет матч против Реала в Лиге чемпионов. От результата этого матча во многом будет зависеть дальнейшая судьба "горняков" в еврокубках. Украинцы смогут посмотреть этот матч онлайн.

Шахтер и Реал сыграет матч четвертого тура Лиги чемпионов 11 октября. Предыдущий матч друг против друга команды провели 5 октября в Мадриде. И тогда победу праздновали хозяева поля.

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В предыдущем матче на поле вышли сразу 12 украинских футболистов. Впервые в своей истории весь стартовый состав "горняков" был из украинских футболистов. Еще одним украинцем на поле стал вратарь "сливочных" Андрей Лунин. Он после этого матча возглавил один из рейтингов Лиги чемпионов. И Лунин, скорее всего, сыграет и в матче 11 октября в Варшаве.

Матч Шахтер – Реал начнется в 22.00. В Украине этот матч будет доступен онлайн или абонентам кабельного телевидения.

Где смотреть матч Шахтер – Реал онлайн

Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является платформа Megogo. Именно там можно и будет смотреть легально матч Шахтер – Реал. Сервис доступен как на смарт-телевизоре, так и онлайн на компьютерах или мобильных телефонах. Однако доступ к трансляции будет доступен только зарегистрированным зрителям, которые оформят соответствующую подписку. Комментировать этот матч будет Роберто Моралес.

Показ матча Шахтер – Реал также будет доступен и на платформе Volia TV, где тоже официально транслируются матчи еврокубков.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал. Там будут доступны видео всех голов и опасных моментов матча. После окончания матча на сайте будет обзор игры.