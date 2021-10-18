Сможет ли Шахтер повторить прошлогоднюю сенсацию: анонс на матч Лиги чемпионов с Реалом

Донецкий Шахтер 19 октября будет принимать мадридский Реал в матче группового этапа Лиги чемпионов. В прошлом году "горнякам" уже удавалось дважды победить "сливочных". Смогут ли дончане повторить свой успех – читайте на Спорт24.

Шахтер – Реал: главное

Что: матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: вторник, 19 октября, 22:00

Трансляция: Megogo, Воля

К слову Азар и Бэйл не сыграют против Шахтера: Реал отправился на игру против "горняков" без лидеров

Повторит ли Шахтер сенсацию?

Шахтер в очередной раз играет с Мадридом в одной группе. В прошлом розыгрыше ЛЧ удалось "горнякам" два раза больно нанести поражение Реалу. В первом матче в гостях вели 3:0 "кроты" и удержали победу (3:2). Реалу не удалось взять реванш и во втором матче (2:0).

Таким образом, Шахтер забрал у Реала в прошлом групповом турнире 6 баллов и это практически все потери Мадрида кроме ничьей с Боруссией.

Последние результаты команд

В предыдущих четырех очных поединках соперники одержали по две победы. В прошлом сезоне, как уже было упомянуто выше, дважды сильнее оказался Шахтер, а в сезоне 2015/16 оба раз успех сопутствовал "сливочным".

Старт группового раунда Лиги чемпионов для Шахтера оказался крайне негативным. Подопечные Роберто Де Дзерби в первой игре уступили Шерифу из Молдовы (0:2), чем серьезно осложнили свои шансы на выход в еврокубковую весну. Во втором туре "горняки" дома принимали миланский Интер, с которым разошлись миром (0:0).

После паузы на матчи сборных Шахтер провел поединок в чемпионате Украины, в котором встречался с претендентом на еврокубки – луганской Зарей. Дончане с первых минут завладели инициативой и не оставили никаких шансов сопернику. Команда Де Дзерби забила шесть голов в ворота соперника, а Заря смогла лишь рассчитывать на гол престижа.

Для мадридского Реала старт в Лиге чемпионов оказался приятным. "Сливочные" в первой игре на выезде сумели обыграть миланский Интер (0:1), чем сразу увеличили шансы на выход в плей-офф турнира. Однако испанцы попали под шквал критики после домашнего поражения от Шерифа (1:2). Подопечные Карло Анчелотти сенсационно потерпели поражение, но продолжают сохранять высокие шансы на первые два места в квартете.

В чемпионате Испании Реал пропускал последний тур, а все дело в том, что футболисты команды, которые в основном играют за сборные из Южной Америки, просто не успели вернуться в Испанию для проведения поединка. Руководство Ла Лиги приняло решение перенести поединок против Атлетика.

Кадровые потери

На предстоящей игре Роберто Де Дзерби может рассчитывать на всех игроков, кроме Жуниора Мораеса и Ласину Траоре. Если первый еще ни разу не играл под руководством итальянского специалиста, то второй получил серьезную травму в матче против Интера (0:0).

Мадридский Реал отправится в Украину с большими кадровыми проблемами. Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на: Эдена Азара, Дани Карвахаля, Гарета Бэйла, Иско, Дани Себальоса и Луку Йовича.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Шахтер играет дома, но эксперты ставят на победу гостей из Мадрида – 1,60. В успех "горняков" верят значительно меньше – 5,60. Не исключено, что в Киеве будет расписана мировая – 4,40.

Обе команды, скорее всего, забьют во встрече – 1,70. Поединок может завершиться минимальной победой гостей – 8,70. Первыми нули на табло размочат "матрасники" – 1,46. А на то, что первыми в матче отметятся хозяева, – 2,97.