Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, Шахтер сыграет решающий матч в Лиге чемпионов. "Горняки" будут принимать немецкий РБ Лейпциг, с которым и разыграют второе место в группе.

Именно против РБ Лейпциг Шахтер сыграл первый матч в группе Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. И в Германии "горняки" сенсационно победили, забив четыре гола. После этого главный тренер "быков" был уволен. А дальше за четыре матча в Лиге чемпионов РБ Лейпциг одержал три победы и сумел обойти Шахтер в турнирной таблице.

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Перед последним матчем РБ Лейпциг имеет в активе девять очков. Шахтер за эти пять матчей набрал шесть зачетных баллов. Так что "оранжево-черным" нужно только побеждать. Тогда украинская команда сравнится по набранным баллам с соперником, но сумеет его обойти по дополнительным показателям – результатам в очных встречах.

Матч Шахтер – РБ Лейпциг состоится в Варшаве и начнется в 19.45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – РБ Лейпциг будет доступна в этой новости.