Уже в среду вечером Шахтер играет свой последний матч в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича сойдется с Лейпцигом в борьбе за выход в плей-офф турнир, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Тем временем тренеры определились с основными составами на встречу. Коуч дончан задействует с первых минут только одного легионера – форварда Лассина Траоре. В запасе остались Лукас Тейлор и Невен Джурасек.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ШАХТЕРА: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Петряк, Траоре, Мудрик.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЛЕЙПЦИГА: Бласвик – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Шлагер, Кампль, Собослаи – Нкунку, Андре Силва, Вернер.

Номинально домашняя для дончан игра пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка состоится на онлайн-платформе Megogo.

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Шахтер занимает третье место в группе F, имея 6 очков в активе. Это гарантирует подопечным Игоря Йовичевича как минимум выход в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, дончане еще претендуют на 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 3 1 1 10:5 10 2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9 3 Шахтер 1 3 1 8:6 6 4 Селтик 0 2 2 3:10 2

Для этого "горнякам" нужно обыграть Лейпциг, который сейчас идет вторым на расстоянии 3 очков. Напомним, первый матч команд в Германии завершился разгромной победой украинского клуба (4:1).

Видеообзор матча Лейпциг – Шахтер: