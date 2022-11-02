Уже в среду вечером Шахтер играет свой последний матч в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича сойдется с Лейпцигом в борьбе за выход в плей-офф турнир, пишет 24 канал.
Следите с нами Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Тем временем тренеры определились с основными составами на встречу. Коуч дончан задействует с первых минут только одного легионера – форварда Лассина Траоре. В запасе остались Лукас Тейлор и Невен Джурасек.
Номинально домашняя для дончан игра пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка состоится на онлайн-платформе Megogo.
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Шахтер занимает третье место в группе F, имея 6 очков в активе. Это гарантирует подопечным Игоря Йовичевича как минимум выход в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, дончане еще претендуют на 1/8 финала Лиги чемпионов.
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтер
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтик
|0
|2
|2
|3:10
|2
Для этого "горнякам" нужно обыграть Лейпциг, который сейчас идет вторым на расстоянии 3 очков. Напомним, первый матч команд в Германии завершился разгромной победой украинского клуба (4:1).
Видеообзор матча Лейпциг – Шахтер: