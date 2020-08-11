Атакуючий півзахисник Веллінгтон Нем, який з 2013 року перебував на контракті в "Шахтарі", нещодавно отримав статус вільного агента.

Про це повідомляє Globo. 28-річний футболіст узгодив з "гірниками" питання дострокового розірвання контракту, який діяв до літа 2021 року.

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Інтерес до Нема приписують бразильському "Корітібу". Також цього літа повідомлялося про інтерес до Веллінгтона з боку "Бешикташа".

Кар'єра Веллінгтона Нема у "Шахтарі"

Останній матч за "Шахтар" хавбек провів у травні 2019 року, коли допоміг донеччанам мінімально обіграти "Зорю" (1:0) в чемпіонаті.

Всього з літа 2013-го Нем зіграв за "Шахтар" у 75 матчах, забив 12 голів і віддав 8 результативних передач. "Гірники" віддавали його в оренду в "Сан-Паулу" і "Флуміненсе".

Після повернення з оренд футболіст ге зміг переконати тренерський штаб Луїша Каштру в своїй корисності для першої команди, через що тренувався індивідуально або з молодіжним складом.