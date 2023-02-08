С позитивом на Лигу Европы: Шахтер разгромил боснийцев, супер-гол забил Степаненко – видеообзор

У Донецкой команды не было проблем с клубом Сараево в последнем товарищеском поединке на собрании в Турции. Дублем за "горняков" отличился Лассина Траоре.

Шахтер – Сараево 4:0

Голы: Степаненко, 28, Траоре, 32, Судаков, 36, Траоре, 54

Уже на следующей неделе, 16 февраля Шахтер проведет первый официальный матч этого года. Команда Игоря Йовичевича проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Ренна.

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Пока же дончане проходят тренировочный сбор в Турции. До сегодняшнего дня Шахтер отыграл уже четыре спарринга и ни в одном не смог победить:

1:2 от Аустрии Вена

2:2 с Копером

2:2 с Лудогорцем

4:4 с Марибором

Впрочем, на пятом сопернике дончан прорвало. Им стал середняк чемпионата Боснии и Герцеговины ФК Сараево, который идет на пятой строчке.

Йовичевич выставил почти основной состав и одержал разгромную победу. Еще до перерыва "горняки" забили трижды. Сначала Степаненко эффектным выстрелом поразил девятку, а позже Траоре и Судаков воспользовались ошибками оппонента.

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Добил Сараево Лассина, который в начале второго тайма реализовал выход один на один и оформил дубль. Таким образом, Шахтер одерживает первую победу на зимних сборах именно в последней игре.

Напомним, что матч Шахтер – Ренн состоится 16 февраля 2023 года на стадионе "Войска Польского" в Варшаве. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Видео матча: