Шахтар – Сараєво 4:0

Голи: Степаненко, 28, Траоре, 32, Судаков, 36, Траоре, 54.

Вже на наступному тижні, 16 лютого, Шахтар проведе перший офіційний матч цього року. Команда Ігора Йовічевіча проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна.

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Поки ж донеччани проходять тренувальний збір у Туреччині. До сьогоднішнього дня Шахтар відіграв вже чотири спаринги і в жодному не зміг перемогти:

1:2 від Аустрії Відень

2:2 з Копером

2:2 з Лудогорцем

4:4 з Марибором

Втім, на п'ятому суперникові донеччан прорвало. Ним став середняк чемпіонату Боснії та Герцеговини ФК Сараєво, який наразі йде на п'ятій сходинці.

Йовічевіч виставив майже основний склад і здобув розгромну перемогу. Ще до перерви "гірники" забили тричі. Спочатку Степаненко ефектним пострілом вразив "дев'ятку", а пізніше Траоре та Судаков скористались помилками опонента.

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Добив Сараєво Лассіна, який на початку другого тайму реалізував вихід сам-на-сам і оформив дубль. Таким чином Шахтар здобуває першу перемогу на зимових зборах саме в останній грі.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Ренн відбудеться 16 лютого 2023 року на стадіоні "Войска Польського" у Варшаві. Початок – о 19:45 за київським часом.

Відео матчу: