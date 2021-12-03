Шахтер разгромил Львов, забив 6 голов: видеообзор игры

Шахтер одержал уверенную победу в 17-м туре украинской Премьер-лиги. "Горняки" вечером 3-го декабря на НСК "Олимпийский" разгромили Львов.

Шахтер – Львов 6:1

Голы: Тете, 45 (п), Педринью, 56, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (п), Степаненко, 87, Конопля, 90 – Эрнест, 17

Удаление: Махмутович, 83 (Львов)

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В первом тайме обе команды имели отличные возможности, чтобы отметиться несколькими голами. Прогнозируемо инициативой владели футболисты Шахтера и больше всего угрозы шло от Тете, который на старте игры упустил три момента.

Едва ли не стопроцентную реализацию продемонстрировал Львов. На 17-й минуте Эрнест завладел мячом на половине поля Шахтера и дошел до штрафной соперника. Пятеро "горняков" были статистами, когда ганец бильярдным ударом издали отправил мяч в угол ворот Анатолия Трубина.

Шахтеру удалось сравнять счет, когда команды были в раздевалке. Михаил Мудрик упал в штрафной соперника после контакта с Александром Романчуком – пенальти. Удар с отметки уверенно выполнил Тете – 1:1.

Разгромная победа Шахтера

После перерыва Шахтер увеличил темп и довольно быстро Львов дал слабину: прострел Корниенко с левого фланга завершился голом Педринью.

Под занавес игры Шахтер сделал счет неприличным. Третий гол "горняков" забил Бондаренко, после чего счет с пенальти увеличил Марлос.

Далее в воротах Львова отличился Степаненко, забив гол-красавец. Итоговый счет в матче установил Конопля.

. Благодаря победе Шахтер набрал 44 очка и возглавил турнирную таблицу УПЛ. Львов, имея 16 очков, занимает 12-е место.

Шахтер – Львов видеообзор