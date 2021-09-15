Шахтер пропустил гол уже на 16-й минуте матча. После прорыва Кристиано по флангу (он отобрал мяч у Тете в центре поля), последовала подача в штрафной.

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В это время неудачно поскользнулся Матвиенко (хотя его оппонент тоже упал). Поэтому мяч долетел до Адама Траоре. Против него должен был играть Исмаил, но бразильский защитник не сделал ничего, чтобы не дать сопернику нанести удар. Траоре пробил в прыжке.

Шахтер от пропущенного гола мог спасти Пятов. Но голкипер пропустил мяч – тот от его рук и залетел в ворота.

Видео гола Траоре в ворота Шахтера