Хочет заработать 150 миллионов: Шахтер объявил о загадочном продлении контракта с Судаковым
Источник:сайт Шахтёра
Георгий Судаков решил переподписать соглашение с Шахтером на полгода. Похоже, что донетчане намерены немало заработать на украинце.
Донецкий Шахтер активно подходит к кадровой комплектации этой зимой. "Горняки" подписали бразильцев Кевина и Марлона Гомеса, а также продлили контракт с Артемом Бондаренко.
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На этом клуб не остановился и объявил о новом соглашении, пожалуй, с главным активом команды. Свою подпись под обновленным контрактом поставил полузащитник Георгий Судаков.
Шахтер объявил о новом контракте с Судаковым / twitter.com/FCShakhtar
Интересно, что предыдущий договор был рассчитан до лета 2028 года, а новый – до 31 декабря того же года. То есть Георгий продлил соглашение лишь на полгода. Впрочем похоже, что на 21-летнего игрока Шахтер установил космическую клаусулу.
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Генеральный директор клуба Сергей Палкин на своей странице в инстаграм опубликовал фото с Судаковым и надписью "150 миллионов". Вероятно, именно такую сумму "горняки" планируют выручить за Георгия.
Пост Палкина в сториз / скриншот
В 2023 году Судаков стал системообразующим игроком как в Шахтере, так и в сборной Украины. В этом сезоне хавбек забил три гола в 18-ти играх за дончан, среди них и мяч в Лиге чемпионов в ворота Барселоны.
Карьера Георгия Судакова
- полузащитник является воспитанником Металлиста и Шахтера
- за взрослую команду "горняков" Георгий дебютировал в 2020 году
- за это время Судаков отыграл 85 матчей, записав на свой счет 13 голов и 11 ассистов
- в составе Шахтера футболист стал чемпионом Украины 2022-2023 годов
- также в 2021 году Судаков дебютировал за сборную Украины, а под руководством Сергея Реброва стал игроком основы
- на его счету 12 матчей и один гол в "сине-желтой" футболке
- кроме того, Георгий помог молодежной сборной Украины выйти в полуфинал Евро U21 прошлым летом
- на том турнире Судаков забил три гола и разделил звание лучшего бомбардира с испанцами Абелем Руисом и Серхио Гомесом