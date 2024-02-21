Во вторник, 20 февраля, дончане провели тренировку в Гамбурге, после чего чартерным рейсом совершили перелет с севера Германии на юг Франции. В среду они проведут открытую тренировку и предматчевую пресс-конференцию с участием одного из игроков и наставника команды.

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Пока что со Степаненком

Во Францию Марино Пушич взял на матч 28 футболистов. Одним из главных вопросов было, успеет ли восстановиться от повреждения капитан команды Тарас Степаненко, которого заменили во время поединка в Гамбурге.

Пока неизвестно, сможет ли он выйти на поле с первых минут, однако 34-летний опорный полузащитник прибыл на матч вместе с командой. В делегацию игроков вошли:

Вратари : Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко

: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко Защитники : Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе

: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе Полузащитники : Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов

: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

Смотрите видео с прибытием "горняков" во Францию

Отметим, что стартовый свисток матча Марсель – Шахтер прозвучит в 22:00. На сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция, информация об официальных трансляторах здесь.

Интересно. Будущие соперники провели между собой 3 очных поединка. На даный момент Шахтер имеет положительную историю встреч – 2 победы и ничья.