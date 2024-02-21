У вівторок, 20 лютого, донеччани провели тренування в Гамбурзі, після чого чартерним рейсом здійснили переліт з півночі Німеччини на південь Франції. У середу вони проведуть відкрите тренування та передматчеву пресконференцію за участю одного з гравців і наставника команди.

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Поки що зі Степаненком

До Франції Маріно Пушич узяв на матч 28 футболістів. Одним із головних питань було, чи встигне відновитися від пошкодження капітан команди Тарас Степаненко, якого замінили під час поєдинку в Гамбурзі.

Наразі невідомо, чи зможе він вийти на поле з перших хвилин, проте 34-річний опорний півзахисник прибув на матч разом із командою. До делегації гравців увійшли:

Воротарі : Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко

: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко Захисники : Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе

: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе Півзахисники : Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов

: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі

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Зазначимо, що стартовий свисток матчу Марсель – Шахтар пролунає о 22:00. На сайті 24 Каналу буде проведено текстову трансляцію, інформація про офіційних трансляторів тут.

Цікаво. Майбутні суперники провели між собою 3 очні поєдинки. Наразі Шахтар має позитивну історію зустрічей – 2 перемоги та нічия.