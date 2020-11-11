"Шахтер" прифотошопил футболиста, которого позвал для командного фото
Донецкий "Шахтер" на свое командное фото сезона 2020/21 добавил в фоторедакторе изображение нападающего Жуниора Мораеса.
Футболиста сборной Украины прифотошопили на центральное место, между Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко. Для этого фотографию в Инстаграме оформили в виде двух половинок.
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Мораес пропустил командную фотосессию, так как его семья находилась на самоизоляции из-за коронавируса у одного из родственников.
Командное фото "Шахтера" / ФК "Шахтер"
А вот, как фотосессия состоялась на самом деле:
Карьера Мораеса в Украине
- Летом 2012 года Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".
- Первую половину 2017 провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".
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