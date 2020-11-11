Донецкий "Шахтер" на свое командное фото сезона 2020/21 добавил в фоторедакторе изображение нападающего Жуниора Мораеса.

Футболиста сборной Украины прифотошопили на центральное место, между Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко. Для этого фотографию в Инстаграме оформили в виде двух половинок.

К слову намекнул на уход? Мораес оставил странный комментарий под фотографией "Шахтера"

Мораес пропустил командную фотосессию, так как его семья находилась на самоизоляции из-за коронавируса у одного из родственников.



Командное фото "Шахтера" / ФК "Шахтер"

А вот, как фотосессия состоялась на самом деле:

Карьера Мораеса в Украине