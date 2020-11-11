"Шахтар" прифотошопив футболіста, якого не покликав для командного фото
Донецький "Шахтар" на своє командне фото сезону 2020/21 додав у фоторедакторі зображення нападника Жуніора Мораеса.
Футболіста збірної України прифотошопили на центральне місце, між Тарасом Степаненко та Віктором Коваленком. Для цього фотографію в інстаграмі оформили у вигляді двох половинок.
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Мораес пропустив командну фотосесію, так як його сім'я перебувала на самоізоляції через коронавірус у одного з родичів.
Командне фото "Шахтаря" / ФК "Шахтар"
А ось, як фотосесія відбулася насправді:
Кар'єра Мораеса в Україні
- Влітку 2012 року Жуніор Мораес перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо".
- Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".
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