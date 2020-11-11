Донецький "Шахтар" на своє командне фото сезону 2020/21 додав у фоторедакторі зображення нападника Жуніора Мораеса.

Футболіста збірної України прифотошопили на центральне місце, між Тарасом Степаненко та Віктором Коваленком. Для цього фотографію в інстаграмі оформили у вигляді двох половинок.

До слова Натякнув на відхід? Мораес залишив дивний коментар під фотографією "Шахтаря"

Мораес пропустив командну фотосесію, так як його сім'я перебувала на самоізоляції через коронавірус у одного з родичів.



Командне фото "Шахтаря" / ФК "Шахтар"

А ось, як фотосесія відбулася насправді:

Кар'єра Мораеса в Україні