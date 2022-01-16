Шахтер представил еще одного бразильца: Винисиус Тобиас официально присоединился к команде

Бразильский защитник Винисиус Тобиас стал еще одним новичком Шахтера. "Горняки" купили футболиста еще летом, однако присоединился к команде он только зимой.

Тобиас отправится вместе с командой на тренировочные сборы

Шахтер объявил о завершении перехода защитника бразильского клуба Интернасьонал Винисиуса Тобиаса. Футболист уже прибыл в расположение клуба.

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Донецкий клуб согласовал трансфер Тобиаса еще летом 2021 года. Однако игрок присоединился к команде только в 2022 году, когда ему исполнилось бы 18 лет.

До этого времени Тобиас не имел права покидать бразильский клуб.

Футболисту исполнится 18 лет в феврале. Он уже провел медосмотр с Шахтером, после которого отправится с командой на сбор в Турцию.

Тобиас прибыл в расположение Шахтера / Фото ФК Шахтер

Винисиус Тобиас: что известно о футболисте

Тобиас выступал за молодежную команду Интернасьоналя U20. За бразильский клуб футболист провел 23 матча – 16 в чемпионате и 7 в Кубке.

Он отметился 1 забитым голом с пенальти.