Тобиас отправится вместе с командой на тренировочные сборы

Шахтер объявил о завершении перехода защитника бразильского клуба Интернасьонал Винисиуса Тобиаса. Футболист уже прибыл в расположение клуба.

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Донецкий клуб согласовал трансфер Тобиаса еще летом 2021 года. Однако игрок присоединился к команде только в 2022 году, когда ему исполнилось бы 18 лет.

До этого времени Тобиас не имел права покидать бразильский клуб.

Футболисту исполнится 18 лет в феврале. Он уже провел медосмотр с Шахтером, после которого отправится с командой на сбор в Турцию.

Тобиас прибыл в расположение Шахтера / Фото ФК Шахтер

К слову. Тобиас стал вторым новичком Шахтера в зимнее трансферное окно. До этого донецкая команда подписала флангового форварда Давида Нереса.

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