Тобиас отправится вместе с командой на тренировочные сборы
Шахтер объявил о завершении перехода защитника бразильского клуба Интернасьонал Винисиуса Тобиаса. Футболист уже прибыл в расположение клуба.
Кстати Шахтер представил звездного новичка Давида Нереса: первые фото и видео
Донецкий клуб согласовал трансфер Тобиаса еще летом 2021 года. Однако игрок присоединился к команде только в 2022 году, когда ему исполнилось бы 18 лет.
До этого времени Тобиас не имел права покидать бразильский клуб.
Футболисту исполнится 18 лет в феврале. Он уже провел медосмотр с Шахтером, после которого отправится с командой на сбор в Турцию.
Тобиас прибыл в расположение Шахтера / Фото ФК Шахтер
Винисиус Тобиас: что известно о футболисте
- Тобиас выступал за молодежную команду Интернасьоналя U20. За бразильский клуб футболист провел 23 матча – 16 в чемпионате и 7 в Кубке.
- Он отметился 1 забитым голом с пенальти.