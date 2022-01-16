Тобіас вирушить разом з командою на тренувальні збори

Шахтар оголосив про завершення переходу захисника бразильського клубу Інтернасьонал Вінісіуса Тобіаса. Футболіст вже прибув у розташування клубу.

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Донецький клуб погодив трансфер Тобіаса ще влітку 2021-го року. Проте гравець доєднався до команди лише у 2022-му, коли йому виповнилося б 18 років.

До цього часу Тобіас не мав права покидати бразильський клуб.

Футболістові виповниться 18 років в лютому. Він вже провів медогляд з Шахтарем, після якого відправиться з командою на збір у Туреччину.



Тобіас прибув у розташування Шахтаря / Фото ФК Шахтар

До слова. Тобіас став другим новачком Шахтаря у зимове трансферне вікно. Перед цим донецька команда підписала флангового форварда Давіда Нереса.

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