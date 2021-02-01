Лідер Шахтаря бразилець Тайсон невдовзі може покинути донецький клуб. У Тайсона влітку 2021 року закінчується контракт з Шахтарем.

Джерело: "Циганик LIVE" на Football Hub

Шахтар спробує втримати 33-річного бразильця, запропонувавши новий контракт.

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Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шахтар, швидше за все, запропонує Тайсону новий контракт терміном на 2 роки.

Як повідомив Циганик, умови контракту залишаться колишніми.

Зазначимо, у ЗМІ повідомлялося, що зарплата Тайсона складає 3 мільйони євро в рік. Він є одним з найбільш високооплачуваних гравців Шахтаря.

Що відомо про ситуацію Тайсона у Шахтарі