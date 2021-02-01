Шахтар спробує втримати Тайсона новим контрактом
Лідер Шахтаря бразилець Тайсон невдовзі може покинути донецький клуб. У Тайсона влітку 2021 року закінчується контракт з Шахтарем.
Джерело: "Циганик LIVE" на Football Hub
Шахтар спробує втримати 33-річного бразильця, запропонувавши новий контракт.
До речі Як Коваленко прощався з Шахтарем: щемливе відео
Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шахтар, швидше за все, запропонує Тайсону новий контракт терміном на 2 роки.
Як повідомив Циганик, умови контракту залишаться колишніми.
Зазначимо, у ЗМІ повідомлялося, що зарплата Тайсона складає 3 мільйони євро в рік. Він є одним з найбільш високооплачуваних гравців Шахтаря.
Що відомо про ситуацію Тайсона у Шахтарі
- Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2013 року з харківського Металіста. За даними Transfermarkt, Шахтар заплатив Металісту понад 16 мільйонів доларів.
- За "гірників" Тайсон відіграв 290 матчів (55 голів та 78 асистів).
- Його чинний контракт закінчується 30 червня 2021 року. Таким чином бразилець уже зараз може домовлятися про перехід в інший клуб як вільний агент. Відтак, Шахтар безкоштовно відпустить гравця.
- Головним претендентом на Тайсона є бразильський Інтернасьонал, в якому він виступав з 2008 до 2010 року.
Поділитися новиною