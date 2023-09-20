"Крепко обнимаю всех украинцев": голкипер Порту поддержал Украину после победы над Шахтером

Во вторник, 19 сентября, стартовал групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2023/2024. К сожалению, донецкий Шахтер начал свой путь с домашнего поражения от Порта.

В первом тайме команды на двоих наколотили четыре гола. К сожалению, один из них был в исполнении футболистов Шахтера. Автором единственного мяча "горняков" стал нападающий Кевин Келси, сравнявший цифры на табло 1:1. После чего подопечные Патрика Ван Леувена дважды пропустили.

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Кошта: Желаю им много сил и говорю, что мы с вами

Финальный свисток зафиксировал победу Порту в Гамбурге 1:3. Украинский клуб стартовал в розыгрыше группы Лиги чемпионов по домашнему поражению.

Одним из героев победы Порту стал их голкипер Диогу Кошта. После поединка 24-летний вратарь сборной Португалии прокомментировал игру своей команды и даже неожиданно успел выразить свою поддержку Украине и народу, который продолжает страдать от войны против России.

"Мы добились лучшего результата, на который рассчитывали – победы. Мы контролировали игру с самого начала. Было прекрасно изменить ход игры на 2:1 после пропущенного гола, это было важно. Для нас это хороший результат, ведь закончилась только одна игра. Впереди еще много поединков, и мы будем продолжать идти вперед", – сказал страж ворот Порту.

Кошта отметил гол Шахтера, который его заслужил. Диогу заверил, что будет работать над ошибками, чтобы в будущем в таких эпизодах спасать команду от пропущенного гола.

Атмосфера на стадионе была великолепна. Болельщики хотели увидеть прекрасное шоу. Я крепко обнимаю всех украинцев, желаю им много сил и говорю, что мы с вами,

– добавил голкипер.

Отметим, что в первом туре кроме Порта свою победу праздновала Барселона. Каталонцы разбили бельгийский Антверпен 5:0 и возглавили группу "Н".

Диогу Кошта является питомцем Порту, который выступает за первую команду с июля 2019-го. В футболке португальского клуба голкипер уже провел 116 матчей. Его контракт с "драконами" истекает в конце июня 2027 года.