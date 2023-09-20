У першому таймі команди на двох наколотили аж чотири голи. На жаль, лише один із них був у виконанні футболістів Шахтаря. Автором єдиного м'яча "гірників" став нападник Кевін Келсі, який зрівняв цифри на табло 1:1. Після чого підопічні Патріка ван Леувена двічі пропустили.

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Кошта: Бажаю їм багато сил і кажу, що ми з вами

Фінальний свисток зафіксував перемогу Порту у Гамбурзі 1:3. Український клуб стартував у розіграші групи Ліги чемпіонів із домашньої поразки.

Одним з героїв перемоги Порту став їх голкіпер Діогу Кошта. Після поєдинку 24-річний воротар збірної Португалії прокоментував гру своєї команди та навіть несподівано встиг висловити свою підтримку Україні та її народу, який продовжує страждати від війни проти Росії.

"Ми досягли найкращого результату, на який розраховували – перемоги. Ми контролювали гру від самого початку. Було чудово змінити хід гри на 2:1 після пропущеного голу, це було важливо. Для нас це хороший результат, адже закінчилася тільки одна гра. Попереду ще багато поєдинків і ми будемо продовжувати йти вперед", – сказав страж воріт Порту.

Кошта відзначив гол Шахтаря, який на нього заслужив. Діогу запевнив, що буде працювати над помилками, аби у майбутньому у таких епізодах рятувати команду від пропущеного голу.

Атмосфера на стадіоні була чудовою. Уболівальники хотіли побачити прекрасне шоу. Я міцно обіймаю всіх українців, бажаю їм багато сил і кажу, що ми з вами,

– додав голкіпер.

Відзначимо, що у першому турі, окрім Порту, свою перемогу святкувала Барселона. Каталонці розбили бельгійський Антверпен 5:0 та очолили групу "Н".

До слова. Діогу Кошта є вихованцем Порту, який виступає за першу команду із липня 2019-го. У футболці португальського клубу голкіпер провів вже 116 матчів. Його контракт із "драконами" спливає вкінці червня 2027 року.