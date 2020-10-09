Донецкий "Шахтер" уже 21-го октября должен будет стартовать в Лиге чемпионов матчем в Мадриде против"Реала". За менее чем две недели до игры "горняки" имеют серьезные кадровые проблемы.

Футболисты "Шахтера" сдали тесты на коронавирус. У девяти игроков тесты дали положительный результат, и они отправились на изоляцию. Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал вспышку коронавируса в "Шахтере".

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Он рассказал, что имел разговор с генеральным директором "горняков" Сергеем Палкиным. Гендиректор заявил, что количество заболевших в "Шахтере" может увеличиться.

Кадровые проблемы "Шахтера"

По словам Денисова из основного состава "Шахтера" выпало девять футболистов.

При самых оптимистичных прогнозах, футболисты, у которых обнаружен коронавирус, смогут вернуться к тренировкам не раньше, чем через 10-14 дней. Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с "Реалом",

- написал Денисов в Фейсбуке.

Кроме девяти футболистов, еще столько же работников "Шахтера" сдали положительные тесты на COVID-19.

Сейчас известно, что коронавирус у Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Имена других больных "Шахтер" не сообщает.

Поединок 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021 "Реал" – "Шахтер" должен состояться 21-го октября. Начало игры в Мадриде в 19:55.