"Шахтер" попал в кадровую беду перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
Донецкий "Шахтер" уже 21-го октября должен будет стартовать в Лиге чемпионов матчем в Мадриде против"Реала". За менее чем две недели до игры "горняки" имеют серьезные кадровые проблемы.
Футболисты "Шахтера" сдали тесты на коронавирус. У девяти игроков тесты дали положительный результат, и они отправились на изоляцию. Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал вспышку коронавируса в "Шахтере".
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Он рассказал, что имел разговор с генеральным директором "горняков" Сергеем Палкиным. Гендиректор заявил, что количество заболевших в "Шахтере" может увеличиться.
Кадровые проблемы "Шахтера"
По словам Денисова из основного состава "Шахтера" выпало девять футболистов.
При самых оптимистичных прогнозах, футболисты, у которых обнаружен коронавирус, смогут вернуться к тренировкам не раньше, чем через 10-14 дней. Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с "Реалом",
- написал Денисов в Фейсбуке.
Кроме девяти футболистов, еще столько же работников "Шахтера" сдали положительные тесты на COVID-19.
Сейчас известно, что коронавирус у Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Имена других больных "Шахтер" не сообщает.