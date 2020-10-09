Донецький "Шахтар" вже 21-го жовтня повинен стартуватиме в Лізі чемпіонів матчем у Мадриді проти "Реала". За менше аніж два тижня до гри "гірники" мають серйозні кадрові проблеми.

Футболісти "Шахтаря" здали тести на коронавірус. У дев'яти гравців тести дали позитивний результат і вони відправилися на ізоляцію. Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов прокоментував спалах коронавірусу в "Шахтарі".

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Він розповів, що мав розмову з генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним. Гендиректор заявив, що кількість хворих у "Шахтарі" може збільшитися.

Кадрові проблеми "Шахтаря"

За словами Денисова, з основного складу "Шахтаря" випало дев'ятеро футболістів.

При найоптимістичніших прогнозах, футболісти, у яких виявлено коронавірус, зможуть повернутися до тренувань не раніше, ніж через 10-14 днів. Абсолютно немає зараз розуміння, хто в підсумку буде готовий летіти в Мадрид на матч з "Реалом",

– написав Денисов у фейсбуці.

Окрім дев'яти футболістів, ще стільки ж працівників "Шахтаря" здали позитивні тести на COVID-19.

Наразі відомо, що коронавірус в Андрія Пятова й Тараса Степаненка. Імена інших хворих "Шахтар" не повідомляє.

Поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 "Реал" – "Шахтар" має відбутися 21-го жовтня. Початок гри у Мадриді о 19:55.