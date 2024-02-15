Раненый 14-летний болельщик Шахтера попадет на матч Лиги Европы с Марселем

Донецкий Шахтер организовал поездку на поединок Лиги Европы для своего юного болельщика Тимофея. В 2022 году он пострадал от обстрелов российских захватчиков.

В четверг, 15 февраля, донецкий Шахтер сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с французским Марселем. "Горняков" в поединке ожидает поддержка горячих болельщиков.

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Благородный поступок Шахтера

Среди фанатов Шахтера будет 14-летний Тимофей. В марте 2022 года в результате ракетного удара российских террористов парень получил многочисленные осколочные ранения головы, тела и конечностей. Благодаря благотворительной организации "Фонд Рината Ахметова" Тимофей прошел курс лечения и реабилитации на Закарпатье.

После восстановления "горняки" не забыли своего преданного болельщика и организовали поездку в Гамбург на матч Лиги Европы. Накануне поединка Тимофей и его мать Екатерина встретились с капитаном Шахтера Тарасом Степаненко, с которым сделали совместные фото. А также посетили пресс-конференцию и тренировку "горняков".

Раненый парень из Донецкой области посетит матч Шахтера / ФК Шахтер