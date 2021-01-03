Руководство Шахтера подвело итоги выступлений команды в 2020 году. Они высоко оценили работу главного наставника Луиша Каштру, поставив ему максимальный балл.

Итоги года подвел генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. О выводах сезона он рассказал клубному ютуб-каналу.

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Оценка Каштру

По его словам, главными приоритетами клуба были европейские турниры и чемпионат Украины. Вспомнил Палкин и прошлый сезон, когда Шахтеру удалось получить чемпионство с большим отрывом от ближайшего конкурента, а также дончане дошли до полуфинала Лиги Европы.

Один из руководителей донецкого клуба подытожил работу команды под руководством Луиша Каштру. По итогам 2020-го года он высоко оценил его достижения на посту тренера дончан, поставив португальцу пятерку по 5-балльной шкале.

"Мы понимаем все причины, которые повлияли на футбол из-за пандемии коронавируса. При этом у нас был групповой этап Лиги чемпионов, группа "смерти", из которой Каштру удалось вывести команду, оставив на 4 месте Интер. На минуточку, это клуб, который стоит 630 миллионов евро, у них один из лучших тренеров мира. Это дорого стоит", – заявил гендиректор.