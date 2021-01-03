Керівництво Шахтаря підбило виступи команди у 2020 році. Вони високо оцінили роботу головного наставника Луїша Каштру, поставивши йому максимальний бал.

Підсумки року підбив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін. Про висновки сезону він розповів клубному ютуб-каналу.

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Оцінка Каштру

За його словами, головними пріоритетами клубу були європейські турніри та чемпіонат України. Пригадав Палкін і минулий сезон, коли Шахтарю вдалось здобути чемпіонство з великим відривом від найближчого конкурента, а також донеччани дійшли до півфіналу Ліги Європи.

Один з керівників донецького клубу підсумував роботу команди під керівництвом Луїша Каштру. За підсумками 2020-го року він високо оцінив його здобутки на посту тренера донеччан, поставивши португальцю п'ятірку за 5-бальною шкалою.

"Ми розуміємо всі причини, які вплинули на футбол через пандемію коронавірусу. При цьому у нас був груповий етап Ліги чемпіонів, група "смерті", з якої Каштру вдалось вивести команду, залишивши на 4 місці Інтер. На хвилиночку, це клуб, який коштує 630 мільйонів євро, у них один з найкращих тренерів світу. Це дорого коштує", – заявив гендиректор.