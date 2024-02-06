Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с бразильским вингером Педриньо, который после начала полномасштабной российско-украинской войны покинул "горняков" и выступал на правах аренды за рубежом. Новое соглашение рассчитано аж на 5 лет, до 30 июня 2029 года.

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Педриньо подписал новый контракт с Шахтером

Руководство Шахтера ожидает, что Педриньо присоединится к команде в июле 2024 года. До этого времени 25-летний игрок продолжит защищать цвета бразильского Атлетико Минейро.

Шахтер приобрел Педриньо у португальской Бенфики летом 2021 года за 18 миллионов евро. Это второй самый дорогой входящий трансфер в истории клуба – больше платили "горняки" только за Бернарда.

В сезоне-2021/22 Педриньо провел за Шахтер 19 матчей, забил 4 гола. В составе "оранжево-черных" он выиграл Суперкубок Украины.

Стоит знать. В свое время Педриньо выступал за олимпийскую сборную Бразилии, а также выигрывал с 2017 по 2019 годы с Коринтиансом Лигу Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу).

После начала полномасштабного вторжения Педриньо воспользовался правилом ФИФА, которое позволяло легионерам прекращать контракты с клубами, и отправился в аренду в Атлетико Минейро. В составе бразильского клуба суммарно сыграл 43 матча, в которых отдал 3 результативные передачи и не забил ни одного гола.